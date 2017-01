Experts: "Stroombelasting of CO2-taks om Europese kas te spijzen"

Door: redactie

17/01/17 - 21u11 Bron: Belga

Een expertengroep onder leiding van de vroegere Italiaanse premier Mario Monti heeft vandaag een ingrijpende hervorming van de Europese begroting voorgesteld. De groep breekt een lans voor meer eigen Europese inkomsten, bijvoorbeeld via een Europese vennootschapsbelasting, een stroombelasting of een CO2-taks. De experts hameren er wel op dat de globale belastingdruk niet mag stijgen.

Monti en experts van de Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement denken sinds 2014 na over pistes om de financiering van de Europese Unie meer transparant, eenvoudig en billijk te maken. Momenteel wordt de begroting grotendeels gefinancierd door bijdragen van de lidstaten, wat om de haverklap leidt tot discussies tussen nettobetalers en -ontvangers. "De waarheid is dat iedereen wint bij het lidmaatschap van de Europese Unie. De legitimiteit van Europese actie zou versterkt worden als de burger het verband zouden kunnen zien tussen de inkomsten die de Europese Unie ter beschikking krijgt en de vooruitgang die geboekt wordt bij het aangaan van de belangrijke uitdagingen", zo stelt de groep in een persmededeling naar aanleiding van de presentatie van haar eindrapport. De expertengroep van Monti wil dan ook het aandeel van de eigen inkomsten in de begroting versterken ten nadele van de nationale bijdragen. Ze doet een aantal suggesties die gelinkt zijn aan Europese beleidsdoelstellingen, zoals een gemeenschappelijke vennootschapsbelasting, een CO2-taks, een Europese taks op brandstoffen, een hervormd btw-systeem of een taks op de financiële sector.

Bijdragen van lidstaten moeten evenredig dalen

Monti beklemtoont dat nieuwe inkomsten de Europese begroting niet omvangrijker mogen maken. De nationale bijdrages moeten immers evenredig dalen. Ook vindt hij het fout te spreken over Europese belastingen. Enkel lidstaten kunnen belastingen creëren en het is aan hen om unaniem te beslissen of ze die al dan niet gebruiken om de Europese Unie te financieren, klinkt het.



Het is de bedoeling dat de aanbevelingen van Monti doorsijpelen in de voorstellen van de Commissie over de volgende meerjarenbegroting van de Europese Unie, voor de periode na 2020. Een studie van het Jacques Delors Institute raamt intussen dat het vertrek van nettobetaler Groot-Brittannië een gat van zo'n 10 miljard euro in de begroting kan slaan. Wordt er niet bespaard op uitgaven, dan zouden de nationale bijdrages met 10 tot 15 procent kunnen toenemen, aldus de denktank. Het eerste scenario jaagt de netto-ontvangers in de gordijnen, het tweede de nettobetalers.