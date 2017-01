Oververmoeide Kerstman vat vuur in Haaltert

Tim Van Damme

17/01/17 - 20u53

video In het Oost-Vlaamse Haaltert heeft een oververmoeide Kerstman deze avond kort voor 19 uur vuur gevat. De mechanische pop, die nu al ruim een maand in de woonkamer van een oudere vrouw in de Krakeelstraat pronkt, kreeg vermoedelijk af te rekenen met een kortstluiting waarna het ding in brand vloog. Omdat de oproep nogal onduidelijk was, snelden de brandweerkorpsen van Aalst en Erembodegem met vier blusvoertugen ter plaatse. De Kerstman werd uit de woning verwijderd en verloor daarbij het hoofd. De vrouw des huizes raakte licht bevangen door de rook.