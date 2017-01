Griep houdt veel kinderen van school

Door: redactie

17/01/17 - 19u59 Bron: vtmnieuws.be

video

De griep houdt op dit moment lelijk huis in de scholen. Dat blijkt uit een rondvraag van VTM NIEUWS. In sommige kleuterklassen en lagere schoolklassen is een derde van de kinderen ziek, en er zijn ook veel leraren uitgevallen. Ook in de school Klim Op, in Geraardsbergen. Veel lege stoelen in het derde leerjaar. Van de twintig kinderen in de klas was gisteren bijna de helft geveld door griep. Omdat er zoveel zieken zijn, krijgen de leerlingen die er wel zijn een aangepast lesprogramma. Veel zieken en het ergste moet nog komen, de epidemie is eigenlijk nog maar pas begonnen. Het is typisch dat de griep eerst in de scholen rondgaat, omdat de kinderen en leraren elkaar gemakkelijk besmetten.