Homans: "Geraardsbergen wil geen vluchtelingen maar wel extra geld"

17/01/17

Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA). © belga.

"Guido De Padt was een van de eerste burgemeesters om te zeggen dat hij geen vluchtelingen wilde opvangen. Als je er enerzijds voor pleit om meer middelen te krijgen uit het Gemeentefonds en anderzijds zegt dat je geen verantwoordelijkheid van een stad wil overnemen omdat je die niet aankan vind ik dat erg jammer." Dat zei minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans vandaag in het Vlaams parlement na een vraag van Michel Doomst (CD&V).

Geraardsbergen maakte vorige week bekend naar het Grondwettelijk Hof te trekken om een eerlijker verdeling van het Gemeentefonds te eisen. Andere centrumsteden overwegen zich bij de eis aan te sluiten.



Het Gemeentefonds, goed voor 2,3 miljard euro, is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeenten. Onder meer centrumsteden en kustgemeenten krijgen meer geld dan anderen uit het fonds en dat pikt Geraardsbergen niet langer. Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) trekt daarom naar het Grondwettelijk Hof.



Liesbeth Homans is niet bereid om te morrelen aan de verdeling van de middelen. "Het regeerakkoord is duidelijk. Er is ook over onderhandeld tijdens de vorming van deze coalitie met de drie partijen dat er niet wordt geraakt aan de criteria, het bedrag of de groeivoet van het Gemeentefonds", zegt ze.



De minister twijfelt ook aan de slaagkansen voor het Grondwettelijk Hof. "Het decreet dat het Gemeentefonds regelt, dateert van 2002. Ik ben geen jurist, maar volgens mij is de termijn allang vervallen."