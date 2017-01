Belgisch IP-adres voor Russische hacking?

Door: redactie

De vermoedelijk Russische hackers van de Democratische Partij in de VS hebben ook een Belgisch internetadres gebruikt voor hun aanvallen. Dat melden verschillende bronnen aan VTM NIEUWS. Het gaat om het IP-adres van een Vlaams bedrijf. Dat bedrijf wil nu een klacht indienen tegen de hackers die hun IP-adres hebben gekopieerd en misbruikt. Eind vorig jaar publiceerde de FBI een rapport waaruit blijkt dat Rusland met cyberaanvallen heeft geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. De FBI maakte toen ook 876 verdachte IP-adressen openbaar. Bij die verdachte ip-adressen zit ook een Belgisch adres. Het leidt naar een Vlaams bedrijf. De zaakvoerder wil alleen anoniem reageren, omdat hij bang is voor imagoschade. Hij wil wel klacht neerleggen omdat de hackers zijn ip-adres hebben gekopieerd en misbruikt.