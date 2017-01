Medisch rampenplan van kracht door brand in rusthuis

Tom Vierendeels

17/01/17 - 19u22

video

In Pepingen is het medisch rampenplan van kracht door een brand in rusthuis Mater Dei. Het vuur situeerde zich in de kelder aan de verwarmingsketel. Die is door de brand buiten werking. Verschillende ziekenwagens uit Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn ter plaatse.



Er is geen sprake van gewonden en een evacuatie van het gebouw is ook niet aan de orde. Aangezien er gevreesd wordt voor een verhoogde CO-concentratie worden een aantal rushuisbewoners overgebracht naar een ander deel van het gebouw. Er wordt ook gekeken hoe het gebouw nu verwarmd kan worden.