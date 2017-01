Steeds meer auto's gestolen door kraken van toegangscode

Door: redactie

Steeds meer auto's worden gestolen door het kraken van de toegangscode tot het voertuig. Uit een antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Kamerlid Leen Dierick (CD&V) blijkt dat in 2015 op die manier 23 auto's werden gestolen, tegen 10 in 2012. In het eerste trimester van 2016 ging het al om dertien feiten.

In de periode van 2011 tot en met het eerste trimester van 2016 werden in ons land op die manier in totaal 91 auto's gestolen. In haar vraagstelling verwees Dierick naar mediaberichten deze zomer over onderzoekers die beweerden auto's van diverse VW-merken te kunnen openen met een simpel apparaatje van 40 euro dat in staat was om de codes te hacken die de autosleutels uitsturen. Het veiligheidslek zou in vrijwel alle VW-modellen zitten vanaf het bouwjaar 1995.



In zijn antwoord geeft Jambon ook cijfers over het gebruik van valse sleutels bij het stelen van auto's. Ook dat aantal steeg de afgelopen jaren van 828 feiten in 2013 tot 917 in 2015. In de eerste trimester van 2016 werden 372 dergelijke feiten gepleegd. Jambon waarschuwt er wel voor dat het aantal feiten waarbij 'codes werden gekraakt' en 'valse sleutels' werden gebruikt niet bij mekaar mogen geteld worden om dubbeltellingen te vermijden.