Meeste alcoholgerelateerde letsongevallen in Oost-Vlaanderen

Door: redactie

17/01/17 - 19u01 Bron: Belga

© thinkstock.

In ons land gebeuren de meeste letselongevallen die te wijten zijn aan alcoholgebruik in de provincie Oost-Vlaanderen, gevolgd door de provincies Henegouwen en Antwerpen. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Mobiliteit François Bellot op een schriftelijke vraag van Kamerlid Jean-Marc Nollet (Ecolo).

De meeste alcoholgerelateerde ongevallen deden zich in 2013 voor in Oost-Vlaanderen (918), gevolgd door Henegouwen (738), Antwerpen (724) en West-Vlaanderen (688). Daarna volgen Luik (448), Vlaams-Brabant (443), Brussel (359), Limburg (344), Namen (240), Waals-Brabant (199) en Luxemburg (141). In de periode 2008-2012 scoorde Oost-Vlaanderen jaar na jaar het hoogst aantal ongevallen onder invloed van alcohol, met als piek de 1.116 ongevallen in 2010.



In absolute cijfers daalde het aantal letselongevallen in het verkeer die te wijten zijn aan alcoholgebruik in de periode 2009-2013 van 6.142 tot 5.242. In diezelfde periode daalde het aantal letselongevallen van respectievelijk 48.827 tot 41.279. Het aandeel van letselongevallen waarbij alcohol in het spel was schommelde dus rond 12,5 procent, met een stijging tot 12,7 procent in 2013.