Zeg jij goeiendag tegen wildvreemden?

Door: redactie

17/01/17 - 20u43 Bron: vtmnieuws.be

video

Negen op tien Belgen vinden dat we wat warmer met elkaar moeten omgaan. Volgens velen zijn we te afstandelijk, zeker tegenover mensen die we niet kennen. Vijftig bedrijven en organisaties lanceren daarom opnieuw de campagne 'Zeg maar Goeiedag'. Als we dat allemaal wat vaker doen, spontaan dag zeggen tegen elkaar, dan ziet de wereld er een stuk vriendelijker uit. Een spontane glimlach of goeiedag, het kan zo leuk zijn, maar we doen het met z'n allen blijkbaar steeds minder. Zeker sinds de aanslagen in Brussel blijkt uit een onderzoek. "Vandaag bijna een jaar later zien we toch nog dat negen op de tien Belgen zich onzeker en angstig voelen wanneer ze mensen zien die ze niet kennen. Maar tegelijkertijd zien we dat een groot deel van de Belgen en Vlamingen ervan overtuigd is dat sociale contacten belangrijk zijn", aldus organisator Fons Van Dyck. En daarom dus een tweede 'Zeg maar goeiendag' campagne, een half jaar na de eerste. Met affiches, advertenties en badges. Want veel mensen willen wel spontaan goeiedag zeggen tegen een wildvreemde, maar durven het gewoonweg niet. Vooral voor jongeren is het moeilijk, blijkt uit de studie. Dat komt onder andere door sociale media.