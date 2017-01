Open Vld wil voorwaarden voor beschermde beroepen herbekijken

Door: redactie

Regeringspartij Open Vld pleit voor een soepelere vestigingswet. Gisteren raakte bekend dat buitenlanders die hier een beschermd beroep uitoefenen niet over de juiste diploma's of vergunningen moeten beschikken, terwijl dat voor Belgen wel zo is. De lat voor Belgen en buitenlanders gelijkschakelen is voor Open Vld evident, maar de liberalen willen de lat naar omlaag. Ze vragen aan Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) om het debat over de vestigingswet zelf "niet uit de weg te gaan".