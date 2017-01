Ingrijpende renovatie: werken Hallepoorttunnel starten eind februari

Door: redactie

17/01/17 - 17u36

Een betonnen muur moet de twee rijrichtingen van elkaar scheiden. © RV.

De werken aan de Hallepoorttunnel starten eind februari. Dat heeft Brussels minister Pascal Smet vandaag bekendgemaakt. "De tunnel zal volledig worden gerenoveerd, maar natuurlijk proberen wij de overlast voor het verkeer te beperken." Eind 2018 moeten de werkzaamheden achter de rug zijn.

Op 27 februari, de eerste dag van de krokusvakantie, wordt er gestart met de renovatie van de Brusselse Hallepoorttunnel. Die pijp loopt van het kruispunt met de Munthofstraat tot het kruispunt met de Engelandstraat. Omdat men de tunnel tijdens de werken zoveel mogelijk wil openhouden voor het verkeer, wordt er vooral 's nachts gewerkt. De tunnel zal daarom gedurende 25 maanden 250 nachten worden afgesloten, en dat van 22 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens, van maandag tot en met donderdag.



Overdag zal het verkeer over één rijstrook moeten. "We proberen de overlast echt te beperken, maar moeten er toch van uitgaan dat de tunnel vijftig volledige dagen gesloten zal worden voor alle voertuigen", klinkt het.



De werken zijn ingrijpend. Zo krijgt de Hallepoorttunnel twee nieuwe nooduitgangen en worden de vier bestaande volledig opgeknapt, onder meer met ventilatoren. Ook komt er een betonnen muur in het midden, die de twee rijrichtingen van elkaar scheidt. En ook het wegdek en de voetpaden worden vernieuwd. Het verkeer in de tunnel zal voortaan worden gecontroleerd door nieuwe automatische detectiecamera's en er komen nieuwe ventilatiesystemen.



De werken passen in het meerjarenplan voor de renovatie van de Brusselse tunnels. Ondertussen werden ook de Stefaniatunnel en de Montgomerytunnel gerenoveerd. De opknapwerken in de Naamsepoort- en Troontunnel zijn bezig, in de zomer zullen ook de waterdichtingswerken aan de Rogiertunnel worden afgewerkt.



Meeste ongevallen

De Hallepoorttunnel werd in 1957 gebouwd en is 640 meter lang. In 1987 werd hij voor de eerste keer gerenoveerd. Elke dag rijden er ongeveer 48.000 voertuigen door. De twee rijrichtingen, die aan beide kanten uit twee rijstroken bestaan, worden vooralsnog niet gescheiden door een muur en dat zou voor problemen kunnen zorgen in geval van evacuatie of brand. Bovendien is de tunnel, na de Leopold II-tunnel, de plek waar de meeste ongevallen gebeuren.