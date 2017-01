852 bestuurders onder invloed bij controles tijdens "weekend zonder alcohol"

Door: redactie

17/01/17 - 17u11 Bron: Belga

© Photo News.

Tijdens de aangekondigde controles van het "weekend zonder alcohol achter het stuur" vorig weekend reed 2,12 procent van de gecontroleerde automobilisten onder invloed van alcohol. In absolute cijfers gaat het om 852 bestuurders op een totaal van 40.238 controles. De cijfers zijn vandaag bekendgemaakt door de federale politie.

Bij 188 automobilisten werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. Daarnaast werden bij 169 bestuurders speekseltesten afgenomen om te zien of ze drugs hadden gebruikt. Bij 70 bestuurders was dat het geval en ook hun rijbewijs werd meteen ingetrokken.



De controles vonden het voorbije weekend plaats van vrijdagavond 18 uur tot maandagochtend 6 uur.



In vergelijking met de vorige editie, in januari 2016, is er sprake van een lichte daling. Toen was 2,28 pct van de 34.849 bestuurders onder invloed van alcohol. Er werden toen 166 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed van alcohol en daarnaast werden 137 speekseltesten afgenomen waarvoor 77 rijbewijzen werden ingetrokken.



De stijging van het aantal gecontroleerde bestuurders in vergelijking met de editie van januari 2016 is te danken aan een grotere deelname van de lokale politiezones. De derde editie van het "weekend zonder alcohol achter het stuur" kwam er op initiatief van de Federale Wegpolitie en de Vaste Commissie van de Lokale Politie.