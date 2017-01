Film 'Les Invisibles' moet Brusselse jongeren in debat laten gaan over Syriëstrijders

Door: redactie

17/01/17 - 17u35 Bron: Belga

radicalisering In de Koninklijke Vlaamse Schouwburg is vandaag de film "Les Invisibles" voorgesteld. De documentairefilm rond de problematiek van jongeren die naar Syrië vertrekken, moet het debat bij de Brusselse jongeren doen aanwakkeren. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financierde het project.

In 'Les Invisibles' komen vier Brusselaars aan het woord: twee leerlingen, een leerkracht en een moeder wiens zoon naar Syrië trok en daar in 2015 stierf. De personages geven elk hun kijk op de problemen en uitdagingen van de huidige samenleving. Geloof, verdraagzaamheid of media zijn enkele van de thema's die aan bod komen.



De reden om de film te maken, was simpel, zegt Brusselaar en regisseur Christian Van Cutsem. "Op televisie zagen we na de aanslagen enkel de bloemen aan de Beurs, maar de Brusselaars waren onzichtbaar. We zagen niet de mensen die we dagelijks in de metro of de tram ontmoeten."



De scholen die dat willen, kunnen de film verkrijgen via de vzw Vidéo Education Permanente pour Education aux Médias.



Brussels minister-president Rudi Vervoort was zelf aanwezig op het debat dat onder de jongeren plaatsvond na de voorstelling. "We gaan de polarisatie hier niet mee verslaan, maar het draagt er wel aan bij. Hoewel ik denk dat het ergste van het fenomeen radicalisatie achter ons ligt, worden de jongeren groot in een moeilijke wereld. Daarom is het belangrijk dat ze vrij kunnen spreken", aldus Vervoort.