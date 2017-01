Door: redactie

17/01/17 - 16u39 Bron: vtmnieuws.be

video

"De ideologie van Peter Mertens en zijn PVDA is totalitair en extreem", zegt Philippe De Backer. Het is de zoveelste uithaal van Open Vld naar de extreemlinkse partij. Staatssecretaris De Backer deed de uitspraak tijdens een debat met PVDA-voorzitter Peter Mertens in De Meulemeester in Debat op vtmnieuws.be