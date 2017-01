70-jarige vrouw brutaal beroofd: politie zoekt getuigen

Door: redactie

17/01/17 - 16u57

De vrouw parkeerde haar auto in de Norbertijnerlei en werd vervolgens overvallen. © RV.

duffel Politie en parket zoeken getuigen van een brutale grijpdiefstal in Duffel. De feiten gebeurden vorige vrijdag, 13 januari. Een 70-jarige vrouw werd toen tegen de grond gewerkt en beroofd van haar juwelen.

Op vrijdag 13 januari, rond 13 uur, parkeerde een 70-jarige vrouw haar auto, een grijze Peugeot 2008, in de Norbertijnerlei in Duffel ter hoogte van huisnummer 32. Ze wilde te voet in de richting van de Hondiuslaan stappen. Toen ze van haar wagen wegstapte, greep een onbekende man haar echter langs achter vast en legde zijn arm rond haar hals.



De vrouw werd op de grond geduwd, een handlanger trok aan haar oorbellen, ringen en armband en zei dat ze deze moest losmaken. Het slachtoffer werd daarna op het scheenbeen gestampt en gaf haar juwelen uiteindelijk onder dwang af. Ook haar halsketting en handtas werden meegenomen. De twee daders zijn in de richting van de Hondiuslaan gelopen. Het slachtoffer is te voet hulp gaan zoeken bij vrienden.



De diefstal verliep uiterst snel. De daders droegen een zwarte bivakmuts waarbij enkel de ogen en de neusgaten vrij waren. Ze waren in het zwart gekleed en droegen zwarte handschoenen. Hun kleding leek op een trainingspak. Het slachtoffer werd licht gewond naar het ziekenhuis overgebracht.



Was u getuige van de feiten of kent u de daders, aarzel dan niet contact op te nemen met de politie. Ook indien u de daders hebt gezien, voor of na de feiten, dan willen de speurders dat graag weten.