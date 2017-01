Alles blijft bij het oude: "NMBS sluit geen nieuwe stations of stopplaatsen"

Door: redactie

17/01/17 - 16u16 Bron: Belga

Ter illustratie. © photo news.

De NMBS heeft geen plannen om stations of stopplaatsen te sluiten of nieuwe lijnen op te doeken. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot op een vraag van Marco Van Hees (PVDA). "Voor 2020 worden ook geen extra loketten meer gesloten", klinkt het.

De NMBS sloot de afgelopen tien jaar slechts één stopplaats (Zwankendamme in december 2014), maar opende daarentegen liefst achttien bijkomende stopplaatsen: Athus, Halanzy, Messancy, Aubange, Evergem, Hergenrath, Diesdelle, Beervelde, Mortsel-Liersesteenweg, Noorderkempen, Simonis, Brussel-West, Beringen, Zonhoven, Hamont, Mouterij, Thurn en Taxis en Arcaden.



Van de 33 stationsloketten die de NMBS in 2015 besloot te sluiten, moet deze beslissing in vijf gevallen nog worden uitgevoerd.



"Het treinaanbod, als onderdeel van het aanbod van vervoer, moet een essentiële schakel blijven in de mobiliteitsbehoefte van alle burgers", aldus Bellot. "Dit belet niet dat de exploitatie zoveel mogelijk moet worden afgestemd op de vraag alsmede op de noodzaak om dit aanbod zo effectief en zo efficiënt mogelijk te organiseren. Natuurlijk moeten we daarbij rekening houden met de financiële middelen", aldus Bellot.