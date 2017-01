Tom Vierendeels

17/01/17 - 15u38 Bron: Eigen berichtgeving

video In Hofstade, een deelgemeente van Aalst, woedt momenteel een hevige brand.

Het vuur ontstond in een loods in de tuin achter een woning. De brand veroorzaakt een rookpluim die van kilometers ver te zien is. De vlammen zijn wel onder controle.