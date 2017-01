"In België mag geen enkele vluchteling sterven door vrieskou"

Door: redactie

17/01/17 - 14u56 Bron: Belga

© epa.

Dokters van de Wereld roept de autoriteiten, burgers en humanitaire organisaties op tot meer solidariteit met de vluchtelingen in ons land nu de vrieskou in alle hevigheid toeslaat. Volgens de organisatie zijn in het Brusselse Noord- en Zuidstation alleen al een 200-tal vluchtelingen gestrand. "Op tien dagen tijd stierven in Europa al minstens vier vluchtelingen door de kou. Laat ons er alles aan doen dat dit in België niet gebeurt."

"Op de nacht van 12 op 13 januari telden we circa 150 gestrande vluchtelingen en transmigranten in en rond het Noordstation. In het Zuidstation bevinden zich naar schatting een vijftigtal mensen. De meerderheid van hen is afkomstig uit conflict- of oorlogsgebieden zoals Soedan, Eritrea, Iran en Syrië", zegt Nel Vandevannet, Directeur Belgische Projecten.



Dokters van de Wereld is eveneens bezorgd over de situatie in Zeebrugge, waar volgens hen naar schatting zo'n 30 gestrande vluchtelingen verblijven. Volgens de organisatie is de toestand daar nog zorgwekkender dan in Brussel.



"In Brussel kunnen de vluchtelingen bij extreem noodweer alsnog terecht in de winteropvang. In Brugge is dat zeer moeilijk: daar zijn er voor de hele regio tien daklozenbedden voorzien en dat maar 5 dagen op de 8. De vluchtelingen belanden aan de kust dus de facto op straat, in kraakpanden zonder elektriciteit of water of in het beste scenario bij lokale inwoners", aldus Vandevannet.



De organisatie constateert dat de Vlaamse en Waalse centrumsteden over de hele lijn weinig rekening hebben gehouden met de impact van de vluchtelingencrisis op de organisatie van de winteropvang.