"Ik, een waaghals? Bewijs het maar"

Ken Standaert

17/01/17 - 19u20

video De federale wegpolitie onderzoekt filmpjes van autofreak Vsix Mike, in het dagelijkse leven Mike C. (22) uit Jette. Via Facebook en Instagram pocht de jongeman met opgefokte Audi's en BMW's waarmee op de Brusselse Ring races worden gehouden met 250 kilometer per uur, maar ook op parkings stunts mee worden uitgehaald. "Niet mijn auto", aldus C. die op één foto ook met een vuurwapen poseert.

"Bewijs maar dat ik achter het stuur zat", reageert C., zoon van een Armeens gezin uit Jette dat in Deurne een poolhal en privé-club uitbaat, eerst. Maar wanneer hij geconfronteerd wordt met talloze filmpjes en foto's waaruit het lijkt dat hij weldegelijk een waaghals is die niet enkel over een getunede Audi A7 met meer dan 500 PK beschikt, maar ook rondtoert met een unieke oldtimer BMW en een andere Audi A4 met 313 pk verandert hij zijn uitleg. "Dat zijn oude beelden van andere mensen en tonen niet mijn auto", klinkt het vervolgens.



Maar maandenlang al laat de autofreak iedereen die het wil meegenieten van schijnbaar zijn eigen avonturen op snelwegen, parkings en landweggetjes. Aan 250 kilometer per uur op de E19 racend tegen een andere auto tussen Halle en Dilbeek, in het rond slippend op een parking van MediaMarkt in Sint-Lambrechts-Woluwe of doorheen een betaalparking aan de Brusselse Gulden Vlieslaan zoevend tot als alle alarmsystemen van de geparkeerde auto's afgaan. Met die filmpjes, vermoedelijk gefilmd met een aan het hoofd van de chauffeur bevestigde GoPro-camera, verzamelde Vsix Mike maar liefst 17.000 volgers. En trekt hij nu ook de aandacht van de federale wegpolitie en het parket.



"Met dergelijk rijgedrag brengt de chauffeur zichzelf en anderen in gevaar", vertelt politiewoordvoerster Sandra Eyschen. "De filmpjes worden onderzocht door de federale wegpolitie. Eenmaal de chauffeur geïdentificeerd is en alle verschillende inbreuken vastgesteld zijn, beslist de procureur des Konings of de bestuurder voor de rechter verschijnt. In het verleden waren filmpjes al genoeg om vervolgd te worden."



Afhankelijk van de locatie van de inbreuken, die zowel op Vlaams als Brussels grondgebied gebeuren, zal de man zich voor een andere rechtbank moeten verantwoorden. Het racefilmpje alleen al kan hem 5 jaar zijn rijbewijs en een boete van 3.000 euro kosten. "En ook voor de waaghalzerij op de parkings kan hij gestraft worden", aldus Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde.