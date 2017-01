"Verhofstadt wil met even wie in zee in ruil voor achterkamerdeals"

Door: redactie

17/01/17 - 14u22 Bron: Belga

video Sp.a-Europarlementslid Kathleen Van Brempt haalt snoeihard uit naar liberaal fractievoorzitter Guy Verhofstadt (Open Vld). Dat Verhofstadt zich teruggetrokken heeft als kandidaat-voorzitter van het parlement omdat hij met de EVP-fractie een akkoord gesloten heeft, bewijst volgens Van Brempt dat de oud-premier "met om het even wie in zee wil gaan in ruil voor achterkamerdeals". Verhofstadts partijgenote Hilde Vautmans neemt zijn verdediging op zich.

Nog voor de eerste stemronde van de voorzittersverkiezing vandaag van start ging, maakte Verhofstadt bekend dat hij met de Europese Volkspartij een "pro-Europees akkoord" gesloten had en dat de liberalen de Italiaanse EVP-kandidaat Antonio Tajani steunen.

"Bijzonder cynisch" © afp. Van Brempt reageert bijzonder kwaad. "Het is bijzonder cynisch dat Verhofstadt er op een week tijd in slaagt om te evolueren van een flirt met de linkse, eurosceptische Vijfsterrenbeweging van Beppe Grillo, naar steun voor de rechtsconservatieve Berlusconi-adept en Viktor Orban-verdediger Antonio Tajani", zegt ze.



Volgens Van Brempt is het duidelijk dat "de man van de grote Europese principes in ruil voor achterkamerdeals met om het even wie in zee wil gaan".

"Luitenant van Berlusconi" "Verhofstadt kon Europa geen slechtere dienst bewijzen" Kathleen Van Brempt Van Brempt maakt duidelijk waarom haar fractie tegen de kandidatuur van Tajani gekant is: "Hij is steeds een van de luitenanten van Berlusconi gebleven en hij staat bekend om zijn uiterst conservatieve standpunten." Zo kantte de Italiaan zich volgens haar fel tegen voorstellen die de gelijkheid van mannen en vrouwen ondersteunt. Dat Verhofstadt nu zijn principes aan de kant schuift, "allicht in ruil voor een of andere lucratieve deal", versterkt het negatieve beeld van de Europese politiek. "Verhofstadt kon Europa geen slechtere dienst bewijzen", aldus Van Brempt.

Verdediging "We hebben geen lessen te ontvangen van een groep die de stekker uit de pro-Europese coalitie trekt in moeilijke tijden" Hilde Vautmans Hilde Vautmans neemt de verdediging van Verhofstadt en het akkoord met de EVP op zich. "We hebben geen lessen te ontvangen van een groep die de stekker uit de pro-Europese coalitie trekt in moeilijke tijden", zegt ze. Volgens Vautmans is de S&D-fractie van Van Brempt nog steeds welkom om zich bij het akkoord aan te sluiten. "De keuze is aan hen: schreeuwen aan de zijlijn of de mouwen oprollen. Je kan maar iets bereiken als je samenwerkt."



Volgens Vautmans gaat het akkoord wel degelijk over de inhoud. In ruil voor hun steun aan Tajani mogen de liberalen weliswaar twee vicevoorzitters leveren en een belangrijke rol spelen in een nog op te richten onderzoekscommissie naar de terreuraanslagen in Parijs, Brussel en Parijs. Ook over andere functies zijn afspraken gemaakt.

Trekt Verhofstadt zich terug voor Europa of voor de postjes?