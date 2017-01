Wegdek in slechte staat door vriesweer

Door: redactie

Het was u wellicht ook al opgevallen: er zijn veel putten in de weg, vooral op de lokale wegen. Bij vriesweer barst het asfalt open, zo ontstaan de putten. Garagisten krijgen het ene schadegeval na het andere binnen van automobilisten die in een put zijn gereden. Meestal blijft het bij een lekke band, maar in sommige gevallen loopt de rekening op tot wel duizend euro. De Vlaamse snelwegen en de gewestwegen liggen er over het algemeen goed bij. Die kregen de voorbije jaren een structureel onderhoud, en je ziet er dus nauwelijks putten. Op de lokale wegen is het een heel ander verhaal. Bij dit weer bevriest het water in de scheuren in het asfalt. Het ijs zet uit en maakt de scheuren groter. Een probleem dat alleen maar groter wordt en waar zowat alle automobilisten zich aan ergeren. Garagisten krijgen talloze beschadigde auto's binnen. De winter is altijd de drukste periode als het over putten in de weg gaat. Lekke banden komen het vaakst voor. In het slechtste geval lopen de kosten tot in de duizend euro. De Vlaamse snelwegen en de gewestwegen liggen er over het algemeen goed bij. Zij kregen de voorbije jaren een structureel onderhoud, hier zie je nauwelijks putten. Een heel ander verhaal op de lokale wegen. Bij dit weer bevriest het water in de scheuren in het asfalt. Het ijs zet uit en maakt de scheuren groter. Zo ontstaan putten.