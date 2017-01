Al twee jaar soldaten op straat

Door: redactie

Vandaag is het dag op dag twee jaar geleden dat militairen op straat zijn beginnen patrouilleren om ons te beschermen. De beslissing werd genomen na de verijdelde aanslagen van Verviers. Zo'n 1.600 militairen worden ingezet voor deze operatie. Hun aanwezigheid in het straatbeeld heeft het imago van het leger verbeterd, zeker in Vlaanderen, maar omdat ze soms tot tweehonderd dagen van huis zijn, is het zwaar voor de gezinnen. Vandaag zijn soldaten op straat een vertrouwd beeld, want intussen patrouilleren de militairen al twee jaar in onze steden. Ze leven dan ook als bij een buitenlandse operatie: ze mogen niet naar huis, maar slapen in de kazerne. Dat betekent dat ze tot tweehonderd dagen weg van huis zijn, en dat weegt zwaar. "Twee à drie weken werken zonder naar huis te gaan of op één maand tijd misschien maar twee of drie dagen thuis zijn, is zeer belastend voor de familie", vertelt militair Joel aan VTM NIEUWS. "Zeker voor mensen met kinderen of een partner, valt de job moeilijk te combineren." Kindertekeningen In het begin keken de mensen raar op en kregen de militairen soms negatieve reacties. Nu zijn die fel verminderd. Algemeen krijgen de soldaten nu positieve reacties, mensen gaan zelfs met hen op de foto. "Het doet altijd wel deugd om aanmoedigingen en felicitaties te krijgen", vertelt militair Anthony. "Het is vooral hartverwarmend wanneer je tekeningen krijgt van kinderen of high fives van een voorbijlopend klasje." Vooral in Vlaanderen is de evolutie opmerkelijk. In het begin kwam er kritiek over belegerde steden, vandaag is dat verdwenen. "In het begin kwam er zeer weinig kritiek uit Wallonië, in Vlaanderen was er in het begin veel meer kritiek", vertelt kolonel Bart Laurent. "Die kritiek is eigenlijk weg Minder paraat Een minpunt: door deze operatie kunnen de militairen minder trainen voor buitenlandse operaties. Als deze binnenlandse opdracht nog lang moet blijven duren, kan dat gevolgen hebben voor hun paraatheid.