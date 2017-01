Door: redactie

17/01/17

In Wijnegem is gisteravond een baby aangetroffen. Het gaat om het kind dat gisteren als vermist werd opgegeven. De baby verkeert in goede gezondheid. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. En ook de moeder bevestigde het nieuws via Facebook.