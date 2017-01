Zo maar even 5 ton munitie onder het Justitiepaleis in Brussel

Door: redactie

Liefst vijf ton munitie ligt momenteel stof te vergaren onder het Justitiepaleis in Brussel. Het overgrote deel ligt daar onwettig, want de exploitatievergunning van het Brussels gewest laat slechts 450 kilogram toe. Bovendien wordt het explosieve goedje niet volgens de regels gestockeerd. "Deze toestand is niet gezond", zegt Jean de Codt, de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie. Hij wil de munitie daar dan ook weg.

Explosieven, kogels, detonatoren, ... In de loop der jaren heeft zich op de dienst overtuigingsstukken die afhankelijk is van de griffie van de rechtbank van eerste aanleg niet minder dan 5 ton munitie verzameld. Dat gaat bijvoorbeeld over bewijsmateriaal, aldus De Codt, die in zijn functie verantwoordelijk is voor het beheer van het gebouw aan het Poelaertplein.

"Ik zit met 4,5 ton munitie waarvan ik niet weet wat ik er mee moet aanvangen" Probleem is dat de exploitatievergunning die het Brussels gewest vrij recent - in mei 2016 - uitreikte, slechts 450 kilo toelaat. "Ik zit met 4,5 ton munitie waarvan ik niet weet wat ik er mee moet aanvangen", zei de hoogste magistraat van ons land vandaag in de Kamercommissie Justitie.

Inspectiedienst In theorie is het dus mogelijk dat een inspectiedienst het gebouw laat sluiten, erkent De Codt, al gelooft hij niet dat het zo ver zou komen. "Iedereen weet van het probleem", luidt het.

"Middeleeuws" Volgens De Codt stelt zich vooral een probleem met de ondermaatse manier waarop de munitie daar opgestapeld ligt. Het tuig moet normaal gezien gecompartimenteerd worden bewaard in speciale kasten in een gesloten lokaal, maar dat is dus niet het geval.



"Middeleeuws", dixit de magistraat, die wijst op het gevaar dat iemand met slechte bedoelingen het gebouw zou binnendringen om de munitie te stelen. De brand die enkele jaren geleden bij de griffie woedde, vond niet in dezelfde lokalen plaats.