Peeters en Vervotte: "Er vloeiden tranen na einde van het kartel tussen CD&V en N-VA"

In september 2008 gingen de partijen hun eigen weg, het jaar erna vierden Leterme en Vervotte de verkiezingsuitslag voor CD&V. © belga.

Er zijn tranen gevloeid bij de teloorgang van het kartel tussen CD&V en N-VA. Dat zeggen Kris Peeters en Inge Vervotte in de vierde aflevering van de nieuwe Canvas-reeks 'Wissel van de Macht'. Maker Marc Van de Looverbosch, die in totaal zes afleveringen draaide, belooft een reeks interviews die ook in de hedendaagse politiek nog zullen nazinderen.

In zes afleveringen legt de VRT-journalist evenveel drama's uit de Belgische politiek bloot. Hij gebruikt daarvoor historisch beeldmateriaal, maar ging ook opnieuw met de protagonisten praten. "Vooral de episodes over het uiteenspatten van de Volksunie en de ondergang van het Vlaams Belang zullen opnieuw vuurwerk opleveren in de Wetstraat", denkt hij. "Die gebeurtenissen zitten nog steeds diep."



Vandaag werd de vierde aflevering uit de reeks, over het einde van het kartel tussen CD&V en N-VA, getoond aan onder meer Inge Vervotte, Wouter Beke en Ben Weyts. In de uitzending vallen onvermoede schouderklopjes te noteren, zoals van Bart De Wever aan Jo Vandeurzen: "Hij is veel gewiekster en sneller dan je denkt. We hadden een heel goede band, we vertrouwden elkaar en dat doen we nog steeds. Ik vind hem een van de eerlijkste mensen die ik ooit in de Wetstraat heb gezien."



"Milquet was onbekwaam"

Maar veel vaker komen natuurlijk de kleine kantjes van de politiek bovendrijven, onder meer over de rol van Joëlle Milquet in de regeringscrisissen die tot de breuk in het kartel leidden. Haar onwil om akkoorden te sluiten, blijkt nog steeds niet verteerd. "Het is eerder onbekwaamheid", aldus Yves Leterme. "Onbekwaamheid om het bredere perspectief te zien."



De Wever zag het einde van het kartel naar eigen zeggen lang op voorhand aankomen. "Ik wist: we zitten op de Titanic, de ijsberg ligt daar en op dát moment varen we er tegen." De N-VA-voorzitter toont zich na al die jaren nog steeds dankbaar dat toenmalig Vlaams minister Geert Bourgeois zich toen "op het zwaard gestort heeft" en ontslag genomen heeft.



De eerste aflevering van 'Wissel van de Macht' wordt uitgezonden op dinsdag 31 januari om 21.15 uur.