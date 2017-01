Joyride eindigt zuur: tiener (14) crasht tegen geparkeerde auto in Lokeren

Door: redactie

Ze rijden tegenwoordig al met de auto wanneer ze elf zijn - en dan nog achter het stuur van een Porsche - of duwen zomaar het gaspedaal in op hun veertiende. Zo ook in Lokeren. Daar kroop gisteravond, maandag, omstreeks 19.30 uur een 14-jarige jongen achter het stuur van een auto die geparkeerd stond op het Patershof. Een 16-jarige vriend vergezelde hem bij zijn joyride. Veel plezier hebben de twee echter niet beleefd aan hun dolle rit, want ze eindigden tegen een geparkeerd voertuig. Dankzij camerabeelden en omstanders konden de tieners door de politie geïdentificeerd worden. De politie stelde voor beiden een proces-verbaal op.