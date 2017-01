Geen nieuw proces moord André Cools

Door: Erwin Verhoeven

Beschuldigden Domenico Castelino (links) en Richard Taxquet. © belga.

Assisen Er komt geen derde assisenproces-Cools. Dat hebben de beroepsmagistraten van het assisenhof in Namen beslist. De redelijke termijn is overschreden, de beschuldigden kregen destijds geen bijstand van een advocaat, belangrijke getuigen zijn overleden Door dit alles zijn de rechten van de verdediging geschonden en kan geen eerlijk proces meer gewaarborgd.

André Cools werd vermoord op 18 juli 1991. Pas in september 1996 kwam er een doorbraak in het onderzoek. Een anonieme getuige had de speurders tegen vergoeding - 200.000 euro - verteld hoe de vork aan de steel zat.



In 1999 ging het dossier naar het parket-generaal met het oog op doorverwijzing naar assisen. Het assisenproces vond vier jaar later - eind 2003 - plaats. "Brein" Alain Van der Biest had toen al zelfmoord gepleegd. Zijn rechterhand Richard Taxquet (59) kreeg er twintig jaar. Op een tweede assisenzaak in 2007 tegen Domenico 'Mimo' Castellino (61) alleen - die had geen dagvaarding voor het eerste proces ontvangen in Italië - kreeg deze laatste 20 jaar voor het rekruteren van de Tunesische huurmoordenaars.



Het Europees Hof stelde nadien in 2009 en 2013 dat Taxquet en Castellino geen eerlijk proces gekregen had. Cassatie verbrak beide arresten en beval voor beiden een nieuw assisenproces.



Op dat proces, dat maandag van start moest gaan, vroegen de advocaten van de verdediging de onontvankelijkheid van de strafvordering. De drie beroepsmagistraten zijn hen over de hele lijn gevolgd in het argumentatie. In hun uitgebreid gemotiveerd arrest zeggen ze dat de redelijke termijn "duidelijk" overschreden is.



Verder stellen ze ook vast dat de beschuldigden destijds geen bijstand kregen van een advocaat en dat het onmogelijk is om alles wat voortvloeit uit die ondervragingen uit het dossier te verwijderen en opnieuw te onderzoeken. Ze sommen ook een aantal belangrijke getuigen op die overleden zijn en dus niet meer ondervraagd kunnen worden. Door dit alles zijn de rechten van de verdediging geschonden en is een eerlijk proces niet langer gewaarborgd.



Mimo Castellino verliet met stille trom de zaal. Richard Taxquet zei "opgelucht" te zijn. "Ik wil nu rust. Rust die ik sinds lang niet gekend heb. Dit duurt bijna 26 jaar. Ik heb meer dan 7 jaar in de gevangenis gezeten. Sinds mijn vrijlating in 2008 heb ik altijd gewerkt. Dat ga ik nu blijven doen."