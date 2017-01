Ouders veroordeeld omdat ze 11-jarige met Porsche lieten rijden

Door: Siebe De Voogt, Redactie

video De ouders uit Jabbeke die hun 11-jarig zoontje vorig jaar met hun Porsche lieten rijden hebben in de Brugse politierechtbank beiden de maximumboete van 6.000 euro - weliswaar de helft met uitstel - gekregen. De vader kreeg daarbovenop nog eens drie maanden rijverbod en moet zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen.

Begin vorig jaar verhitte het filmpje - dat de vader zelf op Facebook plaatste - de gemoederen. Op de beelden was te zien hoe zijn zoontje van 11 aan snelheden tot 106 km/uur door de bebouwde kom van Jabbeke scheurde. De vader moedigde zijn zoontje vanop de passagiersstoel aan om meer gas te geven. Zijn vrouw keek toe vanop de achterbank en greep niet in. Het Brugse parket tilde zwaar aan de zaak.

Bouwvergunning Aanvankelijk probeerden de ouders aan een proces te ontsnappen, door te stellen dat het om oude beelden ging, waardoor de feiten verjaard zouden zijn. Een bouwvergunning in de straat waar de Porsche voorbijraasde toonde echter het tegendeel aan. Op die manier konden de speurders achterhalen dat de beelden wel degelijk recent waren opgenomen.



Het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge vervolgde beide ouders voor het toevertrouwen van een voertuig aan een persoon zonder rijbewijs én voor het aanzetten tot onverantwoord rijgedrag. De jongen zelf kreeg geen maatregel opgelegd.

"Video is bewerkt en dus onbetrouwbaar" De advocaat van de ouders pleitte de vrijspraak en haalde op de zitting enkele procedurele argumenten aan. De advocaat haalde onder meer aan dat het filmpje in het dossier van de media afkomstig is en mogelijk is bewerkt waardoor de schuld van z'n cliënten niet duidelijk is aangetoond. Volgens de advocaat van de ouders was het bewuste voertuig zelfs al verkocht op het moment dat de feiten volgens het OM zouden gebeurd zijn. Het is volgens meester Stevens dus absoluut niet bewezen dat zijn cliënt de beelden maakte.

Ouders niet aanwezig op proces "Dat beklaagden hun zoontje van 11 op klaarlichte dag met een auto door de bebouwde kom lieten rijden, tart alle verbeelding. Door de dialoog uit de weg te gaan, maakten ze een meer persoonlijke aanpak onmogelijk" Politierechter De beklaagden waren zelf niet aanwezig op het proces. De politierechter vroeg de ouders vorige week om vanmorgen zelf naar de politierechtbank af te zakken om met hem in dialoog te treden. Beiden stuurden echter opnieuw hun kat. "Uit schrik voor de pers", vertelde hun advocaat.



"Dat beklaagden hun zoontje van 11 op klaarlichte dag met een auto door de bebouwde kom lieten rijden, tart alle verbeelding. Door de dialoog uit de weg te gaan, maakten ze een persoonlijke aanpak onmogelijk", stelde de politierechter in het vonnis.

Procedurele argumenten van tafel geveegd In het vonnis werden alle procedurele argumenten van tafel geveegd. Zo betekent de media-aandacht niet dat er geen eerlijk proces meer mogelijk was. Hierbij verwees de politierechter naar gemediatiseerde moordzaken zoals de kasteelmoord. De privacy van de beklaagden kan ook niet geschonden zijn aangezien ze het filmpje zelf openbaar hebben gemaakt.



De toevoegingen aan de video, zoals het onherkenbaar maken van de jongen, doen volgens de politierechter niets af aan de essentie van de beelden. Dat het filmpje bewerkt werd en niet meer betrouwbaar zou zijn, blijkt uit niets", klonk het vonnis. "De bepaalde toevoegingen die werden uitgevoerd, veranderen niets aan de essentie van wat in het filmpje te zien is, namelijk een kind dat een Porsche bestuurt en daarin op z'n zachtst uitgedrukt wordt aangemoedigd door de andere inzittenden. Dat deze inzittenden de ouders waren, laat geen twijfel." Van onrechtmatig verkregen bewijs is dus ook geen sprake.

"Stuitende opvoeding" "Van een echte auto maakt men voor het kind een speelgoedje; van de echte openbare weg maakt men voor het kind een speeltuin. En dan zal men verwonderd zijn dat het kind de openbare weg beschouwt als een speelplaats, auto's beschouwt als speelgoed" Politierechter "Van een echte auto maakt men voor het kind een speelgoedje; van de echte openbare weg maakt men voor het kind een speeltuin. En dan zal men verwonderd zijn dat het kind de openbare weg beschouwt als een speelplaats, auto's beschouwt als speelgoed en van oordeel is dat de wet en het verkeersreglement er is voor 6 miljoen Vlamingen, maar niet voor de familie R."



De rechter vindt het stuitend dat ouders hun kind op een dergelijke manier opvoeden. In het vonnis werd verwezen naar een recente studie van het BIVV. Daaruit bleek dat Belgen vinden dat anderen zich moeten houden aan snelheidsbeperkingen, maar milder zijn voor zichzelf. "Beklaagden zijn een typisch voorbeeld voor deze mentaliteit. Men ziet de splinter in andermans oog en men zoekt spijkers op laag water, maar men ziet niet de balk in het eigen oog en heeft ter vergoelijking van het eigen gedrag 1001 excuses."