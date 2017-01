Groen: "Als meerwaardebelasting via de regering niet kan, dan maar via het parlement"

Door: redactie

17/01/17 - 12u16 Bron: Belga

© belga.

De groene partijen Groen en Ecolo pleiten ervoor om via het parlement een meerwaardebelasting in te voeren, nu regeringspartij Open Vld zich tegen de invoering van zo'n belasting blijft verzetten. Via een wisselmeerderheid is veel mogelijk, meent fractieleider van Ecolo-Groen Kristof Calvo.

Binnen de regering is CD&V vragende partij voor een meerwaardebelasting. De christendemocraten koppelen hun vraag voor "fiscale rechtvaardigheid" aan de verlaging van de vennootschapsbelasting. Premier Charles Michel trok de heikele dossiers intussen naar zich toe.



Gisterenavond, tijdens de nieuwjaarreceptie van Open Vld, herhaalde Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten nog eens dat de Vlaamse liberalen zich verzetten tegen de invoering van een meerwaardebelasting.

"CD&V hoeft die veto's niet te ondergaan" © belga. Volgens de groene oppositie "hoeft CD&V die veto's niet te ondergaan".



"Er bestaat een parlementaire en een maatschappelijke meerderheid voor een meerwaardebelasting. Als het via de regering niet kan, dan maar via het parlement. De groene fractie staat klaar om constructief mee te werken aan operatie rechtvaardigheid", zegt Calvo.