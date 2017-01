Conclusie na twee jaar militairen op straat: "Hun imago is verbeterd"

Door: redactie

Nog 1.100 militairen patrouilleren vandaag door onze steden. Ze staan de politie bij om de veiligheid op straat te garanderen. Twee jaar na de start van de operatie, heeft Defensie een round-up gemaakt. En wat blijkt? We staan, in vergelijking met de beginperiode, veel positiever tegenover hun aanwezigheid. Dat zegt kolonel Bart Laurent.

Op de tweede verjaardag van 'Vigilant Guardian', vandaag, maakt Defensie

haar resultaten bekend van een onafhankelijk onderzoek dat het heeft gevoerd naar hoe Belgen staan tegenover militairen op straat. Daaruit blijkt dat, na de negatieve connotatie bij de start van de operatie, het imago duidelijk verbeterd is.



Zowel in Vlaanderen als Wallonië is de positieve houding dezelfde. "Er waren een aantal faits divers die dat beeld even vertekenden, zoals de heisa rond de shoppende militairen met het Rituals-zakje, maar uiteindelijk is dat een detail gebleken", aldus Laurent. De operatie begon op 17 januari 2015, enkele dagen na de aanslagen op Charlie Hebdo, met 250 militairen in Antwerpen en Brussel.



Momenteel worden nog steeds 1.100 militairen op straat ingezet. Eén nadeel: het jonge kader dat deze operatie nu al twee jaar doet, mist op die manier wel ervaring die ze in het buitenland zou kunnen opdoen. En dan is er nog het missen van trainingen. "Eens een ervaring gemist, is die natuurlijk voor altijd gemist", zegt kolonel Laurent. "Om hieraan toch tegemoet te kunnen komen, wordt de trainingskalender verlengd."



70 miljoen euro

Behalve de grote inzet in eigen land, blijft Defensie ook actief in het buitenland. In het huidige besparingsklimaat is dat niet altijd vanzelfsprekend, moet ook Laurent toegeven. "We zitten in een budgettaire evenwichtsoefening", geeft hij toe. "Maar alles wat gepland is voor 2017, is ook gebudgetteerd. Het gaat om 70 miljoen euro." Over de kost van 'Vigilant Guardian' kan nog niets worden gezegd.



Laurent wijst tot slot ook nog op de hoge uithuizigheid van de militairen. "Die heeft in 2016 zelden geziene hoogtes bereikt: gemiddeld meer dan 180 dagen."