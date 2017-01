Ziekenhuizen liggen tsjokvol en ergste drukte is pas voor over paar weken

Celien Moors en Nina Bernaerts

17/01/17 - 11u52

© Geert De Rycke.

De meeste grote ziekenhuizen in Vlaanderen liggen tsjokvol. Zoals elke winter pieken de opnames er vooral door de griep en longontstekingen. Nergens klinkt een opnamestop, al moeten de ziekenhuizen creatief omspringen met de opnameplanning. Verwacht wordt dat de ergste drukte pas binnen een paar weken volgt.

Dat de ziekenhuizen stilaan hun capaciteit bereiken, is een jaarlijks terugkerend fenomeen wanneer de griep toeslaat. Officiële cijfers over de griepactiviteit in ons land zijn er morgen pas, maar het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid verwacht dat de epidemische drempel van 140 huisartsraadplegingen per 100.000 inwoners dan bereikt of overschreden zal worden. Niet iedereen met een griep moet gehospitaliseerd worden, maar voor (hoog)bejaarden of mensen met een zwakke gezondheid liggen dan ook andere problemen zoals longontstekingen om de hoek.



Dat merken ze ook in het UZ Leuven. "We zien meer ouderen met een longproblematiek of meerdere problematieken tegelijkertijd omdat hun weerstand door griep of luchtweginfecties is verlaagd", vertelt Philip Monnens, diensthoofd van de opnamedienst in het UZ Leuven. "Voor onze ouderenzorg komen we momenteel niet toe met onze bedden. Hierdoor moeten we creatief omspringen met onze planning. Het kan dus voorvallen dat een oudere patiënt met een longontsteking op een cardiologische afdeling in plaats van een geriatrische afdeling terecht komt, al houden we natuurlijk altijd rekening met de veiligheid van de patiënten." De hoeveelheid beschikbare bedden wordt continu in het oog gehouden en geüpdatet, maar vandaag waren er op een bepaald moment slechts 8 bedden beschikbaar voor nieuwe opnames. Lees ook Tot 9 uur wachten op spoed

Tandje bijsteken Ook het UZ Brussel ligt zo goed als vol. Daar wordt geschoven binnen afdelingen of wordt gekeken naar andere ziekenhuizen in de regio om minder kritische patiënten eventueel over te brengen. "Patiënten die klaar zijn voor ontslag proberen we ook effectief te ontslaan om de doorstroom te verzekeren", klinkt het. "Wat opnames betreft, proberen we heel bewuste keuzes te maken: voor kritische patiënten, patiënten met een universitaire pathologie en gekende patiënten zal er altijd een bed beschikbaar zijn. We willen benadrukken dat iedere patiënt hier verder geholpen wordt."



Door de drukte moet het personeel van het UZ Gent een tandje bijsteken, maar daar is de situatie perfect beheersbaar. "Momenteel wordt ons personeel optimaal georganiseerd en wordt het opname- en ontslagbeleid op de voet gevolgd", klinkt het. "We nemen maatregelen om ons voor te bereiden op nog grotere drukte, maar vanuit de ziekenhuizen uit onze regio hebben we momenteel nog geen alarmsignaal opgevangen dat we patiënten moeten overnemen."



In groot Antwerpen werden woonzorgcentra en huisdokters in de regio gisteren al verwittigd om patiënten niet langer door te verwijzen tenzij het absoluut noodzakelijk is. Ziekenhuizen in heel de regio konden er niet langer naar elkaar doorverwijzen want de meeste bedden waren bezet. Specifiek voor groot Antwerpen bevestigde de FOD Volksgezondheid gisteren al de drukte maar wordt eveneens ontkend dat er effectief al een probleem is. "Het is de tijd van het jaar, dus wij volgen de situatie dagdagelijks op. Het is erg druk in de ziekenhuizen, enerzijds door de luchtwegeninfecties maar anderzijds ook door de geplande ingrepen die uitgesteld werden tot na de feestdagen. Niemand wil met een nieuwe heup aan de kersttafel zitten. De combinatie van die factoren geeft een piek in ziekenhuisopnames. Als er ziekenhuizen zijn die effectief geen bedden meer hebben, dan worden geplande, niet-dringende ingrepen uitgesteld," vertelt Jan Eyckmans, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid.