Racefreak filmt zichzelf op Brusselse Ring met snelheid van 250 km/u

Door: redactie

17/01/17 - 11u48 Bron: Sudpresse

video Met een GoPro op zijn hoofd filmde een roekeloze chauffeur zijn dolle rit op de Brusselse Ring met een snelheid van bijna 250 km/u. Hij was er zo trots op dat hij het filmpje onder het pseudoniem Vsix Mike op sociale media postte, iets waar hij blijkbaar zijn hobby van heeft gemaakt. Ook dat is niet zonder gevaar voor de racefreak, om uiteindelijk betrapt te worden door de politie. Dat meldt Sudpresse.

Vsix Mike is niet aan zijn proefstuk toe met zijn exploten in zijn Audi. Hij post op sociale media geregeld video's met zware verkeersovertredingen, zoals sterk overdreven snelheid, levensgevaarlijke manoeuvres en races. Op Facebook telt hij bijna 14.000 volgers.



Zijn laatste filmpje met een van zijn 'exploten' zette hij op 14 januari op Instagram en op 7 december vorig jaar ook al op Facebook. De jonge chauffeur rijdt richting Anderlecht op de Brusselse Ring. In een race met een andere wagen, die we naast hem in beeld zien verschijnen, haalt hij bijna 250 km/u. Daarna crosst hij naar de parking van de Mediamarkt in Sint-Pieters-Leeuw, waar hij aan het driften slaat met zijn Audi.



Rotvaart in ondergrondse parking

Op Facebook zette hij ook al beelden van zijn dwaasheden in een ondergrondse parking aan de Guldenvlieslaan in Brussel waar hij aan een rotvaart - en langs passanten - enkele alarmsystemen van geparkeerde wagens deed loeien. Hij filmde zichzelf bovendien opzettelijk toen hij geflitst werd met 240 km/u.



Een Luikse internetgebruiker maakte Sudpresse attent op deze onbezonnen bestuurder die niet alleen zichzelf maar ook andere verkeersgebruikers in gevaar brengt. "Hij is het type chauffeur dat de voorpagina van de krant haalt, vaak na een ongeluk te hebben veroorzaakt", vat de bron van Sudpresse het samen.