Door: redactie

17/01/17 - 10u30 Bron: Belga

De persoon zou ter hoogte van het winkelcentrum Docks in het water gevallen of gesprongen zijn. © belga.

De Brusselse brandweer is deze ochtend uitgerukt om een persoon uit het kanaal Brussel-Charleroi te halen. Dat meldt brandweerwoordvoerder Pierre Meys. Het gaat om een persoon die ter hoogte van het nieuwe winkelcentrum Docks, aan Van Praet, in het water zou zijn gevallen of gesprongen. Duikers van de brandweer zijn momenteel op zoek naar het slachtoffer. Meer informatie is niet bekend. Heb je vragen over zelfdoding? Dan kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn.