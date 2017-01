VIDEO: politie zoekt daders van gewapende overval op gokkantoor in Anderlecht

Door: redactie

17/01/17 - 11u02

video Op 13 oktober 2016, rond 19u15, drongen twee gemaskerde en gewapende mannen binnen in een gokkantoor van Ladbrokes in Anderlecht. Ze bedreigen de klanten en eisen het geld uit de kassa. Op verzoek van het parket van Brussel verspreid de politie deze video in de hoop beide mannen te kunnen opsporen.

Op de beelden is te zien hoe de twee mannen het Ladbrokes-agentschap in de Wayezstraat binnenvallen. De tweede overvaller verliest bij het binnenstormen zijn vermomming en probeert onhandig zijn gezicht te verbergen.



De mannen bedreigen de klanten en gaan onmiddellijk naar de toonbank. Ze eisen geld uit de kassa en geven een zak om geld in te stoppen. De bediende neemt de zak, maar legt de bankbriefjes op de toonbank, waarna de overvallers het geld met beide handen nemen en hun zak terugvragen. De tweede dader neemt nog een handvol wisselgeld alvorens weg te lopen.



De eerste dader is mager en ongeveer 1m75 lang. Hij droeg een blauwe sweater met een kap, een zwarte trainingsbroek en zwarte baskets. Op het moment van de feiten droeg hij een pet en een halsdoek om zijn gezicht te verbergen.



De tweede dader is van Noord Afrikaanse afkomst en zo'n 20 à 25 jaar oud. Hij is ongeveer 1m65 lang. Hij heeft zwart haar, opgeschoren aan de zijkanten, en een fijne ringbaard. Deze man droeg een witte sweater met een kap, een witte trainingsbroek en rode baskets.



Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.