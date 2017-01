Door: redactie

Een hevige brand in een appartement in de Fernand Severinstraat in Schaarbeek heeft een zeer zware tol geëist. "Een zwangere vrouw is van de derde verdieping naar beneden gesprongen. Ook haar drie kinderen zouden in levensgevaar zijn", vertelt Audrey Dereymaeker, woordvoerster van de politiezone Brussel Noord.