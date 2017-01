Verhofstadt trekt zich terug uit race om voorzitterschap EU-parlement

Door: redactie

17/01/17 - 09u16 Bron: Belga

Guy Verhofstadt trekt zich terug als kandidaat-voorzitter van het Europees Parlement. De liberale fractie van Verhofstadt heeft met de EVP een "pro-Europees akkoord" gesloten en steunt de christendemocratische kandidaat Antonio Tajani in de race om het voorzitterschap.

Antonio Tajani geldt als topfavoriet. © afp.

De opvolger van de sociaaldemocraat Martin Schulz als voorzitter van het Europees Parlement wordt vandaag verkozen in Straatsburg. Tajani en zijn socialistische uitdager Gianni Pittella (S&D) gelden als de twee topfavorieten. Het akkoord met de liberalen lijken de kansen van Tajani alleen maar vergroot te hebben.



In een e-mail aan de 751 parlementsleden legt Verhofstadt uit dat het akkoord "een eerste belangrijke stap is in de bouw van een pro-Europese coalitie om onze Unie te hervormen en te versterken". Dat is ook dringend nodig, want "met Trump, Poetin en de vele andere uitdagingen waar Europa voor staat, is het cruciaal dat we samenwerken om onze Unie te hervormen".