Westland Shopping Center gesloten omdat plafond loskomt

Door: redactie

17/01/17 - 09u21 Bron: Belga

Zaterdagavond is in het Westland Shopping Center in Anderlecht een deel van het vals plafond losgekomen. Na inspecties door experten heeft de eigenaar beslist het winkelcentrum tijdelijk te sluiten, zo meldt beheerder Devimo Consult in een persbericht.