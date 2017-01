N60 richting Gent versperd na zware kettingbotsing

Door: Jürgen Eeckhout

17/01/17 - 09u16

© Jürgen Eeckhout .

De N60 was in Nazareth in de richting van Gent volleig versperd na een zwaar verkeersongeval. De takeling is momenteel begonnen en het verkeer mag over de linkerrijstrook passeren. Vier auto's raakten rond 7.55 uur betrokken in een kettingbotsing.