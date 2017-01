Laura Tesoro en Josje naast Sean Dhondt in de coachstoel van The Voice Kids

Door: redactie

17/01/17 - 09u02 Bron: vtmnieuws.be

video

Er waait een nieuwe wind door The Voice Kids, dat dit voorjaar nog met een derde seizoen van start gaat. Sean Dhondt neemt voor de derde keer op rij plaats in de draaiende coachstoel, maar krijgt dit jaar versterking van twee nieuwe, vrouwelijke coaches. Laura Tesoro en Josje Huisman zullen samen met hem het jonge talent blind beoordelen en begeleiden tijdens hun Voice-parcours. Dat kwam het kersverse coachtrio vanochtend zelf bekendmaken in de ochtendshow van Q-dj's Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen. Zowel Laura als Josje heeft muzikaal bloed door de aderen stromen. Laura werd in 2014 tweede in The Voice van Vlaanderen en stond vorig jaar nog met succes op het grote podium van het Eurovisiesongfestival. Ze brak door met hits als What's The Pressure en Outta Here en is bijzonder populair bij het jonge publiek. Net zoals Josje, die met K3 jarenlang de ene hit aan de andere reeg. Eind 2015 nam ze in K3 Zoekt K3 voor het eerst plaats achter de jurydesk, toen ze samen met Karen en Kristel op zoek ging naar 3 volwaardige opvolgers. Zelf schitterde Josje onlangs nog in de musical Belle & Het Beest en laat ze binnenkort in Liefde voor Muziek zien dat ze ook solo heel wat in haar mars heeft. Josje Huisman: "In de jury zitten van K3 zoekt K3 was voor mij al een onvergetelijke ervaring. Omwille van mijn persoonlijke K3-verhaal, maar ook omdat de zoektocht naar nieuw zangtalent me heel wat adrenaline gaf. Coach zijn in The Voice Kids is natuurlijk iets helemaal anders. Maar het wordt super, daar ben ik zeker van. Ik heb natuurlijk flink wat jaren achter de kiezen te midden van kids én ik heb een brede muzikale interesse. De combinatie van die twee zaken hoop ik ten volle te gebruiken in mijn rol als coach." Laura Tesoro: "Ik heb zelf heel veel geleerd bij The Voice van Vlaanderen. Dat ik nu zelf coach mag zijn en mijn kennis en ervaring op mijn beurt mag doorgeven aan de kids, motiveert mij des te harder! Ik weet hoe uniek het is om de kans te krijgen met professionals te werken: topmuzikanten, dansers, een geweldige crew en noem maar op... Ik kijk er dus enorm hard naar uit om de rollercoaster helemaal opnieuw te beleven, maar deze keer vanuit de stoel!" Sean Dhondt: "Ik ben zeer vereerd dat ik opnieuw op de coachstoel mag gaan zitten bij The Voice Kids. Voor mij is en blijft dit een programma waarbij ik me als een vis in het water voel, telkens met heel veel goesting om jong zangtalent te coachen en te begeleiden. Fijn ook om dit jaar geflankeerd te worden door 2 nieuwe topzangeressen. Ik ben er zeker van dat ze het schitterend gaan doen... Al gaat Team Sean uiteraard weer voor de win, versta me niet verkeerd (lacht)!" De opnames van The Voice Kids gaan van start in maart 2017. Wanneer het nieuwe seizoen bij VTM te zien zal zijn, wordt later bekendgemaakt.