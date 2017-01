Vrieskou blijft aanhouden

Door: redactie

Vandaag zijn er eerst lage wolken en mogelijk ook enkele aanvriezende mistbanken die in de voormiddag verdwijnen. Sommige wegen kunnen glad zijn door rijm- en ijsplekken. Overdag zijn de opklaringen vaak breed. De maxima liggen rond het vriespunt, ten zuiden van Samber en Maas schommelen ze van -2 tot -6 graden. Er waait een meestal zwakke oosten- tot noordoostenwind. Op de hoogten is hij soms matig. Dat meldt het KMI, dat ook waarschuwt voor CO-intoxicatie.

Dinsdagavond en -nacht wordt het meestal lichtbewolkt en opnieuw zeer koud. Plaatselijk kunnen zich lage wolken of aanvriezende mist vormen. De minima liggen tussen -4 en -8 graden in Laag- en Midden- België en tussen -10 en -14 graden in de Ardennen.



Woensdag blijft het droog en koud met eerst overal zon. In de loop van de dag wordt het voornamelijk over Vlaanderen bewolkt. De maxima liggen tussen -6 en +1 graad bij een zwakke of matige wind uit het oosten tot noordoosten.



Donderdag blijft het droog en koud met zon en wolkenvelden die talrijker zullen zijn in het noorden van het land. De temperaturen stijgen in Laag-België tot rond +2 graden. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het vriezen met temperaturen tussen 0 en -4 graden.