Ook stad Vilvoorde dient bezwaarschrift in tegen Eurostadion

17/01/17 - 06u34 Bron: Eigen berichtgeving

De burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte. © photo_news.

Nadat eerder al Wemmel een bezwaarschrift indiende tegen de komst van het Eurostadion op Parking C in Grimbergen kant nu ook Vilvoorde zich tegen het project. "Als het er komt, dan creëren we dagelijks de mobiliteitsproblemen van tijdens Batibouw en het Autosalon", aldus burgemeester Hans Bonte (sp.a).

Het Eurostadion moet in 2020 één van de stadions van het Europees kampioenschap voetbal worden. Maar of het stadion er ook effectief komt, is momenteel nog steeds niet zeker. Inmiddels werd zowel de milieu- als de bouwvergunning aangevraagd, maar uit verschillende hoeken komt luid protest tegen het project. Na Wemmel dient nu ook Vilvoorde een bezwaarschrift in.



"Het is volkomen absurd dat een project als dit een plaats zou krijgen op Parking C", zegt burgemeester Hans Bonte. "Niet alleen op gebied van milieu maar ook qua mobiliteit zou dit een ramp betekenen voor de hele regio, die nu al gekenmerkt wordt door de hoogste hoeveelheid fijn stof. Dat zou alleen maar erger worden. Als het stadion, de kantoren, de horeca en de ondergrondse parking met 10.000 plaatsen er komen, dan creëert men dagelijks het fileleed dat we nu merken wanneer Batibouw of het Autosalon op de Heizelvlakte plaatsvindt. Daardoor zullen ook Koningslo en Strombeek-Bever verzadigd geraken."



Volgens Bonte is het eveneens absurd dat de bouwvergunning op lokaal niveau beslecht wordt. "Het is onbegrijpelijk dat de gemeente Grimbergen zich over die vergunning moet buigen. Over zo'n project moet op hoger niveau beslist worden." Naast het indienen van een bezwaarschrift geeft de Zennestad ook een negatief advies. Als buurgemeente moet Vilvoorde namelijk ook een advies geven over het project.