Zwangere moeder en drie kinderen in levensgevaar na brand in Schaarbeek

Stéphanie Romans

17/01/17 - 08u39 Bron: eigen berichtgeving

© Stéphanie Romans.

Een zware brand in de Fernand Severinstraat in Schaarbeek heeft een zeer zware tol geëist. De moeder, die zeven maanden zwanger zou zijn, zou van de derde verdieping naar beneden gesprongen zijn. Ze ligt in het ziekenhuis en vecht voor haar leven. De drie kinderen van het koppel verkeren eveneens in levensgevaar. De vader heeft rook ingeademd en ligt ook in het ziekenhuis, maar hij is niet kritiek.



Het gezin woont op de derde verdieping van het flatgebouw in de Severinstraat, waar rond 06.00 uur brand uitbrak. Die brand is inmiddels onder controle en volgens de politie vielen er geen andere slachtoffers. De schade aan het appartement is wel aanzienlijk. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.



Twee agenten die eerste hulp kwamen bieden, liepen ook een rookvergiftiging op en zijn voor nazicht naar het ziekenhuis.