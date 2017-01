"Adjunct-kabinetschef van Waals minister Furlan heeft ontslag genomen"

Door: redactie

17/01/17 - 05u55 Bron: Belga

De Waalse minister Paul Furlan. © belga.

Claude Parmentier, de adjunct-kabinetschef van Waals minister van Lokale Besturen Paul Furlan, heeft ontslag genomen, zo liet die laatste gisterenavond weten. "Ik aanvaard het ontslag van Claude Parmentier", zo tweette de Waalse PS-minister.

Gisteren onthulde het weekblad Le Vif dat Parmentier, ook de burgemeester van Wanze, sinds eind juni 2013 meer dan 153.000 euro bruto kreeg als beheerder van Nethys, de operationele arm van de intercommunale Publifin.



Genereuze vergoedingen

Hij maakt ook deel uit van de raad van bestuur van Publifin, de Luikse openbare holding die onder vuur ligt omdat lokale mandatarissen en leden van de adviesraden wel erg genereuze vergoedingen opstreken.



Morgen vindt er in het Waals parlement een debat plaats over de vergoederingen. Oppositiepartij MR wilde het ontslag van Paul Furlan, maar tot nu toe weigerde PS-voorzitter Elio Di Rupo die eis in te willigen.