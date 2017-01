Baby te vondeling gelegd in Wijnegem: vermoedelijk ontvoerde baby Grace

Nina Bernaerts

17/01/17 - 05u01 Bron: eigen berichtgeving

© Nina Bernaerts.

In Wijnegem is deze avond een baby aangetroffen. Het kind verkeert in goede gezondheid. Het gaat vermoedelijk om de baby die eerder als vermist werd opgegeven.

Grace Weiss, die vrijdag op gewelddadige manier ontvoerd werd. © Federale politie.

Rond 23 uur kreeg de politie van Wijnegem een oproep van een man. Hij had een baby gevonden op de Merksemsebaan. De baby werd gevonden op een drukke autobaan buiten het centrum van de gemeente. Het kind verkeerde wel in goede gezondheid. De politie vermoedt dat het gaat om de baby die vrijdag ontvoerd werd. "Er is een kind gevonden, maar verder kunnen we nog niets zeggen over de identiteit. Dat zal het parket later bekend moeten maken," zegt woordvoerder Johan Wonink van de politiezone.



Machete

"Ik hoop mijn meisje zo snel mogelijk terug te zien", zei Presila Bogaert (26) gisteren nog. Veel meer kon de ongeruste moeder toen niet uitbrengen. Ze herstelt volop van de zware kwetsuren die ze vrijdagavond opliep in een woonwagenpark in Estinnes-au-Mont, in de provincie Henegouwen. Haar ex Jordy Weiss (25) en diens broer Tony (23) takelden de jonge vrouw lelijk toe met een kapmes. Haar zus, Patricia Bogaert, zag het allemaal gebeuren. "Er stopte een auto toen Presila en ik voor de caravan aan het babbelen waren. We hielden er verder geen rekening mee, maar dat waren dus Jordy en Tony." En het duo viel Presila aan. "Jordy begon haar te slaan, terwijl ze Grace op haar arm droeg. En toen zag ik Tony met dat grote mes..."



Nog volgens de zus rukte Jordy de baby uit Presila's armen en gaf hij Grace door aan Tony. "Die zette het op een lopen met de kleine in z'n armen." De moeder werd met het mes geraakt aan haar hoofd, armen en handen. "Vooral omdat ze Grace probeerde te beschermen. Mijn zus heeft drie zware verwondingen. De dokters hadden zes uur nodig voor één van die wonden. Dat zegt genoeg, zeker? Ik wil er verder niet over in detail treden, want de broers zouden er wellicht nog trots op zijn ook."



De vader is intussen samen met zijn broer is opgepakt voor ontvoering en poging tot moord. Ze weigerden echter te zeggen waar de baby was, maar intussen werd Grace nu te vondeling gelegd in Wijnegem.



Bedreigingen

Volgens de familie van Presila Bogaert had Jordy Weiss al eerder aangekondigd dat hij zijn dochtertje zou ontvoeren. Presilia en Jordy trouwden in september 2011, maar hun huwelijk liep eind vorig jaar op de klippen. Begin november postte Presila een bericht op Facebook waarin ze aankondigde dat het voor haarzelf en haar dochtertje tijd was voor een nieuw leven. "Ik heb volledig gebroken met Jordy en ben thuis vertrokken met mijn meisje." De vrouw klaagde publiekelijk aan dat ze geen babyspullen mocht meenemen en dat haar ex, diens broer en ouders haar telefonisch bedreigden.

Lees ook Baby gewelddadig ontvoerd, moeder aangevallen met machete in Henegouws dorp