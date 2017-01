Baby gevonden in Wijnegem: vermoedelijk ontvoerde baby Grace

Nina Bernaerts

17/01/17

© Nina Bernaerts.

In Wijnegem is deze avond een baby aangetroffen. Het kind verkeerd in goede gezondheid. Het gaat vermoedelijk om de baby die eerder vandaag als vermist werd opgegeven.

Grace Weiss, die vrijdag op gewelddadige manier ontvoerd werd. © Federale politie.

Rond 23 uur kreeg de politie van Wijnegem een oproep van een man. Hij had een baby gevonden op de Merksemsebaan. De baby werd gevonden op een drukke autobaan buiten het centrum van de gemeente. Het kind verkeerde wel in goede gezondheid. De politie vermoedt dat het gaat om de baby die vrijdag ontvoerd werd. "Er is een kind gevonden maar verder kunnen we nog niets zeggen over de identiteit. Dat zal het parket later bekend moeten maken," zegt woordvoerder Johan Wonink van de politiezone.



Machete

Vrijdag werd er een baby van vijf maanden ontvoerd in Estinnes-au-Mont, een dorpje in de provincie Henegouwen. De moeder van het kind werd daarbij met een machete geraakt. Het kind zelf is was tot nu spoorloos, de politie had daarom een opsporingsbericht verspreid. Mogelijk bevond het kind zich in Willebroek, niet ver van Wijnegem waar er nu een kind gevonden is.



De vader is intussen samen met zijn broer is opgepakt voor ontvoering en poging tot moord.