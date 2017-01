"Wie herinnert zich nog wat er 25 jaar geleden gebeurd is?"

ERWIN VERHOEVEN

Vandaag weten we of er een derde assisenproces-Cools gehouden wordt. De advocaten van de twee gedagvaarde beschuldigden voerden gisterochtend een pak elementen aan om de zaak af te voeren. Dat de redelijke termijn ruimschoots overschreden is, bijvoorbeeld. Het hof had gisteravond nachtwerk voor de boeg.

"Toen André Cools werd vermoord, zaten onze medewerksters op de kleuterschool", legde Philippe Leloup, advocaat van Richard Taxquet, gisteren uit. "Mijn oudste dochter moest nog geboren worden. Vandaag is ze psychologe aan de universiteit. Toen ik aan mijn jongste dochter - derde jaar rechten ondertussen - onlangs zei dat ik zou tussenkomen in de zaak-Cools, wist ze niet eens over wie ik het had. Van Taxquet en het befaamde 'arrest' had ze in de les al wel iets gehoord. Maar ze dacht dat die zaak al lang achter de rug was. Ik zeg u dit maar om aan te tonen wat 25 jaar concreet betekent."



André Cools werd vermoord op 18 juli 1991. Pas in september 1996 kwam er een doorbraak in het onderzoek. Een anonieme getuige had de speurders tegen vergoeding - 200.000 euro - verteld hoe de vork aan de steel zat. In 1999 ging het dossier naar het parket-generaal met het oog op doorverwijzing naar assisen. Het assisenproces vond vier jaar later - eind 2003 - plaats. 'Brein' Alain Van der Biest had toen al zelfmoord gepleegd. Zijn rechterhand Richard Taxquet kreeg twintig jaar. Op een tweede assisenzaak in 2007 tegen Mimo Castellino alleen - die had geen dagvaarding voor het eerste proces ontvangen in Italië - kreeg deze laatste 20 jaar voor het rekruteren van de Tunesische huurmoordenaars. Het Europees Hof stelde nadien in 2009 en 2013 dat Taxquet en Castellino geen eerlijk proces gekregen hadden. Cassatie verbrak beide arresten en beval een nieuw proces. Dat wordt nu gehouden in Namen.



