Weyts wil dat AB InBev logistieke transporten via water organiseert

Door: redactie

16/01/17 - 22u48 Bron: Belga

© belga.

"De Leuvense brouwerij AB InBev stond in oktober vorig jaar heel dicht bij een beslissing om zijn 85.000 containers per jaar via het water te vervoeren. Men heeft er uiteindelijk toch voor geopteerd om dat niet te doen. Ik ga met hen in dialoog gaan om hen proberen te overtuigen dit alsnog te doen". Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maandagavond gezegd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de N-VA Leuven.

Ben Weyts (N-VA). © photo news.

Volgens Weyts zou het niet alleen voor Leuven maar ook voor het bedrijf zelf een zegen zijn moest er geopteerd worden om de vrachtwagens van de weg te halen en te opteren voor vervoer via het water. "Vervoer via het water is immers een zeer rechtszekere, betrouwbare vorm van transport die wij ook steeds goedkoper en dus meer kostenefficiënt kunnen aanbieden", zegt Weyts die voorts ook wijst op het feit dat Vlaanderen momenteel werk maakt van de fusie van de waterbeheerders, waardoor de krachten gebundeld kunnen worden en het aanbod naar bedrijven nog verbeterd zal kunnen worden.



Weyts stelde ook een campagne in het vooruitzicht om bedrijven te overtuigen voor hun transport meer gebruik te maken van het water. "We beschikken over 1.100 kilometer bevaarbare waterwegen. 80 procent van de bedrijven situeert zich bovendien op minder dan 10 kilometer van een dergelijke waterweg. Dit transport wordt niet alleen goedkoper, we zullen in de toekomst ook meer en meer gebruik maken van nieuwe technieken. Zo zullen we de eerste proefritten met onbemande verplaatsingen in Vlaanderen niet op de weg organiseren, maar op het water", aldus Weyts.