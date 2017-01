Roofmoordenaar die slachtoffer in reiskoffer stak riskeert 30 jaar cel

Door: redactie

Het lichaam van Jean-Pierre Schmerber werd in een reiskoffer gestopt en in een steengroeve achtergelaten. © kos.

Voor de correctionele rechtbank van Brussel wordt Jean-Michel H. berecht voor de roofmoord op de Brusselse zeventiger Jean-Pierre Schmerber. Het openbaar ministerie is van mening dat de beklaagde de intentie had om het slachtoffer te doden, maar H. ontkent dat en zegt dat er sprake is van een ongeluk. Hij riskeert een gevangenisstraf tot 30 jaar.

De 71-jarige Jean-Pierre Schmerber werd op 20 mei 2015 in zijn appartement in de Emile De Motlaan in Brussel gedood. Jean-Michel H. had hem eerst op de grond geworsteld en daarna vastgebonden aan de handen en voeten, om zo makkelijk zijn appartement te kunnen leegroven. Hij maakte een horloge en 150 euro cash geld buit.



Volgens de beklaagde bood Schmerber te veel weerstand en ging hij daarom op hem zitten om hem te kalmeren. Daardoor kwam de zeventiger om. De beklaagde stak Schmerber daarna in een koffer en gooide die in een steengroeve in de buurt van Seneffe, in de provincie Henegouwen. Uit het forensisch rapport zou later blijken dat Schermber overleed aan verstikking.