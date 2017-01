Limburgse (32) baart twee jaar na zijn dood kind van overleden echtgenoot

Annick Grobben

16/01/17 - 20u53

Wendy Clerkx en haar zoontje Victor Vos Clerkx, de jongen is geboren 2 jaar na het overlijden van haar man. © photo news.

"Hé, dat manneke ken ik ergens van!" De Limburgse lerares Wendy Clerkx is één van de weinige vrouwen in ons land die een kind ter wereld brachten via post mortem in-vitrofertilisatie. Twee jaar na de dood van haar man Marco Vos (30) beviel ze van hun zoontje Viktor Vos dat zopas één jaar werd.

© photo news. Wendy Clerkx en haar man Marco Vos hadden allebei een sterke kinderwens, helaas kregen ze nooit de kans om via de natuurlijke weg ouders te worden. Toen Marco in februari 2014 overleed aan de gevolgen van een zeldzame spierkanker, was hij al zes jaar ziek geweest. "Door de vele chemo en bestralingen die hij had moeten ondergaan, was het zelfs uitgesloten dat ik via in-vitrofertilisatie (ivf) zwanger zou worden", vertelt Wendy Clerkx, woonachtig in Kaulille bij Bocholt.



"In augustus 2013 belandde Marco in een palliatieve fase, al kon geen dokter voorspellen hoelang hij nog te leven had", vervolgt ze. "Omdat de experimentele medicijnen die hij nam geen negatieve invloed hadden op zijn vruchtbaarheid én onze kinderwens nog altijd sterk was, wilden we voor ivf gaan. En zo hoorden we dat er zoiets bestaat als post mortem ivf. Het bleek dus juridisch mogelijk dat ik me na Marco's dood kunstmatig liet bevruchten met zijn ingevroren zaadcellen."



"De gesprekken die Marco en ik daarover hadden, waren erg emotioneel", gaat de Limburgse verder. "Want het ging hier over een kind van hem dat hij nooit zou zien. Maar Marco gunde het me enorm. Omdat onze liefde zo groot was en omdat hij me ook heel graag iets van zichzelf wilde nalaten. Ik heb hem in zijn laatste levensdagen gezegd: 'Als ik na je overlijden nog altijd zo hard verlang naar een kind van jou en ik ben er mentaal sterk genoeg voor, dan ga ik er ook voor.'"

Eerste rauwe pijn © photo news. Kleine Vicktor Vos Clerkx - zoals het ventje voluit heet - kwam op 1 januari 2016 ter wereld, bijna twee jaar na het overlijden van zijn papa Marco. "Na de eerste rauwe pijn om het verlies van mijn man, voelde ik dat ik nog altijd zwanger van hem wilde worden", zegt Wendy. "Ik was 30 jaar op dat moment en zag mezelf niet snel in een nieuwe relatie stappen omdat het nog lang zal duren voordat ik Marco's dood heb verwerkt. Dus als ik mijn hevige kinderwens alsnog in vervulling wilde laten gaan, kon ik mijn biologische klok niet blijven laten verder tikken."



"Maar wat evenzeer meespeelde, was dat ik ook per se een deel van Marco in mijn leven wilde", zegt ze daarvan. "Marco was mijn alles geweest. En al was hij er dan niet meer, het voelde voor mij vanzelfsprekend dat mijn kind van hem moest zijn. Voor je tot post mortem-ivf overgaat, moet je op gesprek bij psychologen van een fertiliteitskliniek. Gelukkig voelden ook zij aan dat ik om de juiste redenen zwanger wilde worden en dat ik sterk genoeg ben om het ook aan te kunnen."



En je moet mentaal stevig in je schoenen staan, als je kiest voor post mortem ivf. "Ik zou liegen als ik zeg dat het makkelijk is om een kind van een overleden partner te krijgen. Je staat er om te beginnen alleen voor als moeder. Marco missen, doet bij momenten dubbel zoveel pijn omdat ik zoveel van hem in ons zoontje herken. Viktor Vos heeft veel trekjes van zijn papa, bij een bepaalde blik zie ik Marco zelfs letterlijk in het klein voor me. Toen ik mijn baby na de bevalling in mijn armen had, was het eerste dat ik zei: 'O, u ken ik ergens van!' Het is dus vaak pijnlijk en mooi tegelijk, maar ik ben nog elke dag dankbaar dat ik Marco's kind heb gebaard. Ik zou veel spijt hebben, mocht ik het niet hebben gedaan."