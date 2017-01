Dronken overlast op straat? Tot 350 euro GAS-boete

Door: Peter Lanssens

Wie dronken over straat loopt en daarbij overlast veroorzaakt, zal binnenkort aanzienlijk dieper in de buidel moeten tasten. Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) dient een voorstel in om de GAS-wet aan te passen. Dronken overlast wordt volgens zijn voorstel bestraft met een GAS-boete van 60 euro. Voor wie keer op keer veel te diep in het glas kijkt, kan de boete tot 350 euro oplopen.

"Ik heb het over dronken mensen die op straat liggen, in een flatgebouw urineren, mensen lastig vallen, minutenlang schreeuwen, zo'n zaken worden nu bijna altijd door het parket geseponeerd", zegt Van Quickenborne.



"Ik merk echter in Kortrijk alleen al dat het een last is voor de politie, want de cijfers nemen slag om slinger toe. De politie rukt in een weekend soms tot tien keer toe uit om zo'n dronkaards bestuurlijk aan te houden. Het gaat bovendien meer dan eens over dezelfde mensen. Ze worden telkens naar de cel overgebracht om hun roes uit te slapen, zijn weerspannig en braken of urineren. Waardoor de kost per interventie tot 350 euro oploopt om de combi en/of cel te laten reinigen en desinfecteren door een gespecialiseerde firma. Wat betaald wordt met belastingsgeld. Ik spendeer dat liever in de bestrijding van criminaliteit."